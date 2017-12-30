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Sahte içki operasyonu! Tam 9 ton...

İzmir'de sahte içki imalathanesi kurduğu iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. İfadesinde eyleminin suç olduğunu bilmediğini söylediği öğrenilen şüphelinin, aynı suçtan iki sabıkasının bulunduğu ortaya çıktı. İmalathanedeki incelemede 9 ton sahte içki üretildiği, ele geçirilen ham madde ve malzemelerle bunun yaklaşık 2 katı üretim yapılabileceği saptandı

Sahte içki operasyonu! Tam 9 ton...

İzmir'de sahte içki imalathanesi kurduğu iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. İfadesinde eyleminin suç olduğunu bilmediğini söylediği öğrenilen şüphelinin, aynı suçtan iki sabıkasının bulunduğu ortaya çıktı. İmalathanedeki incelemede 9 ton sahte içki üretildiği, ele geçirilen ham madde ve malzemelerle bunun yaklaşık 2 katı üretim yapılabileceği saptandı

30 Aralık 2017 Cumartesi 12:28
Sahte içki operasyonu! Tam 9 ton...
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İZMİR'İN Torbalı ilçesindeki operasyonda sahte içki  üretimi için 3 bin metrekarelik tesis kurduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı  tutuklandı. 
 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin  Çapak Mahallesi'ndeki depoya düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Mustafa  Kemal K'nin (53) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı  mahkemece cezaevine gönderildi.
 
'Suç olduğunu biliyordum'
 
Mustafa Kemal K'nin, emniyetteki ifadesinde Gaziantep'te tekstil  işiyle uğraşırken iflas ettiğini, işsiz olduğunu, geçimini çocuklarının  yardımıyla sağladığını, 3 yıl önce geldiği İzmir'de arkadaşlarının önerisiyle  içki üretimine başladığını, Torbalı'daki depoyu aylık 7 bin 500 liraya gıda  toptancılığı yapacağını belirterek kiraladığını, içki imalatı için ilk olarak  Basmane'de tanıştığı kişiden 12 bin 500 koli satın aldığını, şişe, alkol, etiket,  bandrol ve tank da temin ettiğini söylediği öğrenildi.
 
Gerekli malzemeleri tanımadığı kişilerden aldığını, içki imalatını tek  başına gerçekleştirdiğini, tesiste sadece deneme amaçlı üretim yaptığını, sahte  içkileri yılbaşından sonra piyasaya sürmeyi düşündüğünü, ortağı ya da çalışanının  olmadığını anlatan şüphelinin, "Bu eylemin suç olduğunu bilmiyordum. Eğer  bilseydim yapmazdım. Yaptıklarımdan dolayı pişmanım." dediği belirtildi.
 
Mustafa Kemal K'nin aynı suçtan 2011 yılında Gaziantep'te, 2012  yılında da İzmir'in Bornova ilçesinde yakalandığı ve kısa süre cezaevinde kaldığı  saptandı.
 
Fabrika ayarında tesis
 
Bu arada, içki imalathanesine dönüştürülen depodaki incelemede 9 ton  sahte içki üretildiği, ele geçirilen ham madde ve malzemelerle bunun yaklaşık 2  katı üretim yapılabileceği tespit edildi.
 
İçki üretim tesislerindeki hemen hemen tüm makine ve cihazların kurulu  olduğu imalathanede 8 litre anason, 100 litre karamel, 2 milyon 100 bin etiket,  200 bin sahte bandrol, 130 bin boş şişe, 207 bin şişe kapağı, 100 bin boş koli,  10'ar tonluk 7 su tankı, kapak boyama, bandrol yapıştırma ve kapak basma  makineleri, alkolmetre, yoğunluk ölçer, elektrikli forklift ve 6 sanayi tüpü  bulundu.
 
Tutuklanan şüphelinin bağlantılarının ortaya çıkarılması için  soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.
 
Torbalı ilçesinde yaklaşık 3 bin metrekare alana kurulu "fabrika"  ayarındaki imalathaneye operasyon düzenlenmiş, yapılan aramada çok miktarda sahte  içki ile içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilmiş, depoyu kiralayan  şüpheli gözaltına alınmıştı.

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TORBALISahte IçkiOperasyon
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