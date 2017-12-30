Sahte içki operasyonu! Tam 9 ton...

İZMİR'İN Torbalı ilçesindeki operasyonda sahte içki üretimi için 3 bin metrekarelik tesis kurduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin Çapak Mahallesi'ndeki depoya düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Mustafa Kemal K'nin (53) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.



'Suç olduğunu biliyordum'



Mustafa Kemal K'nin, emniyetteki ifadesinde Gaziantep'te tekstil işiyle uğraşırken iflas ettiğini, işsiz olduğunu, geçimini çocuklarının yardımıyla sağladığını, 3 yıl önce geldiği İzmir'de arkadaşlarının önerisiyle içki üretimine başladığını, Torbalı'daki depoyu aylık 7 bin 500 liraya gıda toptancılığı yapacağını belirterek kiraladığını, içki imalatı için ilk olarak Basmane'de tanıştığı kişiden 12 bin 500 koli satın aldığını, şişe, alkol, etiket, bandrol ve tank da temin ettiğini söylediği öğrenildi.



Gerekli malzemeleri tanımadığı kişilerden aldığını, içki imalatını tek başına gerçekleştirdiğini, tesiste sadece deneme amaçlı üretim yaptığını, sahte içkileri yılbaşından sonra piyasaya sürmeyi düşündüğünü, ortağı ya da çalışanının olmadığını anlatan şüphelinin, "Bu eylemin suç olduğunu bilmiyordum. Eğer bilseydim yapmazdım. Yaptıklarımdan dolayı pişmanım." dediği belirtildi.



Mustafa Kemal K'nin aynı suçtan 2011 yılında Gaziantep'te, 2012 yılında da İzmir'in Bornova ilçesinde yakalandığı ve kısa süre cezaevinde kaldığı saptandı.



Fabrika ayarında tesis



Bu arada, içki imalathanesine dönüştürülen depodaki incelemede 9 ton sahte içki üretildiği, ele geçirilen ham madde ve malzemelerle bunun yaklaşık 2 katı üretim yapılabileceği tespit edildi.



İçki üretim tesislerindeki hemen hemen tüm makine ve cihazların kurulu olduğu imalathanede 8 litre anason, 100 litre karamel, 2 milyon 100 bin etiket, 200 bin sahte bandrol, 130 bin boş şişe, 207 bin şişe kapağı, 100 bin boş koli, 10'ar tonluk 7 su tankı, kapak boyama, bandrol yapıştırma ve kapak basma makineleri, alkolmetre, yoğunluk ölçer, elektrikli forklift ve 6 sanayi tüpü bulundu.



Tutuklanan şüphelinin bağlantılarının ortaya çıkarılması için soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.



Torbalı ilçesinde yaklaşık 3 bin metrekare alana kurulu "fabrika" ayarındaki imalathaneye operasyon düzenlenmiş, yapılan aramada çok miktarda sahte içki ile içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilmiş, depoyu kiralayan şüpheli gözaltına alınmıştı.