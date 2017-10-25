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'Sahte hemşire' alarmı

Bir hastanede 1 aydır hemşire kıyafetiyle dolaşan 29 yaşında S.Ç. adlı kadın gözaltına alındı

'Sahte hemşire' alarmı

Bir hastanede 1 aydır hemşire kıyafetiyle dolaşan 29 yaşında S.Ç. adlı kadın gözaltına alındı

25 Ekim 2017 Çarşamba 20:02
'Sahte hemşire' alarmı
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OLAY, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. 29 yaşındaki S.Ç. üzerine hemşire kıyafeti giyip 1 ay boyunca hastaneye geldi. S.Ç. buradaki personele de kendini hemşire olarak tanıttı, koridorlarda dolaştı. S.Ç.'nin yalanı bugün ortaya çıktı. Hastane yönetiminin durumu farketmesi üzerine hastane polisi kadını gözaltına aldı. 

"BİR HEVESTİ"

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen  S.Ç.'nin verdiği ilk ifadesinde ise, "Bir hevesti o yüzden yaptım" dediği öğrenildi. Hakkında, "Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçundan işlem yapılan S.Ç. savcılık talimatıyla serbest kaldı. 

Kadının hastanede hiçbir hastaya müdahalede bulunmadığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
sahte hemşire alarmı
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