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Sahte binbaşı yüzünden hem işini hem parasını kaybetti

Bursa’da bir bankada çalışan 39 yaşındaki Şule N., internette tanışıp aşık olduğu, adının Kenan Çelebi olduğunu söyleyen sahte binbaşı tarafından dolandırıldı. Şule N., hem parasını, hem de işini kaybederken, dolandırıcı olduğu belirlenen Fatih Ö. yakalanıp gözaltına alındı

Sahte binbaşı yüzünden hem işini hem parasını kaybetti

Bursa’da bir bankada çalışan 39 yaşındaki Şule N., internette tanışıp aşık olduğu, adının Kenan Çelebi olduğunu söyleyen sahte binbaşı tarafından dolandırıldı. Şule N., hem parasını, hem de işini kaybederken, dolandırıcı olduğu belirlenen Fatih Ö. yakalanıp gözaltına alındı

12 Ekim 2017 Perşembe 13:57
Sahte binbaşı yüzünden hem işini hem parasını kaybetti
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22 yıldır Bursa'da bir bankada çalışan Şule N., 6 yıl önce eşinden boşandı. Bir çocuk annesi Şule N., geçen yıl Aralık ayında İnternette kelime oyunu oynarken, adının Kenan Çelebi olduğunu ve binbaşı rütbesiyle Uludere'de görev yaptığını söyleyen bir kişiyle tanıştı. İnternet üzerinden binbaşı üniformalı fotoğrafını da gönderen şüpheliyle cep telefonundan görüşmeler yapmaya başlayan Şule N. ona aşık oldu.
 
'ÇATIŞMADAYIM, FATURAMI ÖDEYEMEDİM' 
Bir süre sonra da Şule N.nin ifadesine göre, evlilik planları yapmaya başladılar. Şule N.nin güvenini kazanan sahte binbaşı, bir defasında Şule N.ye çatışmada olduğunu, bu nedenle cep telefonunun faturasını ödeyemediğini, telefonu kapanırsa görüşmelerinin de mümkün olamayacağını anlattı.
 
Bunun üzerine Şule N. 5 ay boyunca sahte binbaşının telefon faturalarını ödedi. Aynı kişiye sözde kuzeni aracılığıyla bir cep telefonu ve belirli aralıklarla çeşitli miktarlarda para da gönderen Şule N., bir telefon görüşmesinde, "Seni çalıştığın bankadaki insanlardan kıskanıyorum. Çalışmanı istemiyorum" diyen sahte binbaşıya aşkını kanıtlamak için bankadaki işinden de istifa etti.
 
DAVACI OLDU 
Ancak son günlerde görüşmelerin azalması üzerine cep telefonunun numarasını sorgulatan genç kadın, "Binbaşının kuzeniyim" deyip kendisinden paraları elden alan Fatih Ö.’ye ait olduğunu tespit etti. Şule N.’nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Fatih Ö., parayı zorla almadığını söyledi. Nitelikli dolandırıcılık suçundan adliyeye çıkartılan şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Genç kadın Fatih Ö.den davacı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
BursaSahte Binbaşı
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