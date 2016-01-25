Sahte belge ve para basan şebekeye polis operasyonu

EDİNİLEN bilgilere göre, İstanbul Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para ve sahte resmi evrak basıldığına dair yapılan ihbarları değerlendirerek çalışma başlattı. Çalışma kapsamında müşteri kılığında sahte para basan şebekeyle irtibata geçen polis ekipleri, şebeke üyelerini tespit etti. Fiziki ve teknik takibin ardından geçtiğimiz Cuma günü Sabiha Gökçen Havalimanı, Bağcılar, Fatih, Kartal, Beyoğlu, Çekmeköy, Esenyurt ve Sancaktepe’de bulunan 14 adrese düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde ve yapılan üst aramalarında 2 adet tabanca, tabancalara ait mermiler, 73 adet extacy, 500 adet USD doları, 2 bin 265 adet 20 TL, bin 400 adet 100 TL, 235 adet, 200 TL, 4 adet sahte Fransa pasaportu, 2 adet sahte Ukrayna pasaportu, 457 adet boş yakıt fişi, 237 adet çeşitli plakalara yazılmış sahte yakıt fişi, fiş basmak için kullanılan cihaz, 551 adet çeşitli firmalara ait boş fatura koçanı ve çeşitli firmalara ait yaklaşık 20 milyon TL tutarında kesilmiş fatura ele geçirildi.

OPERASYON KAMERADA

Düzenlenen operasyon anı ise polis kamerası tarafından kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde, polis ekiplerinin şüphelileri sahte paralarla birlikte yakaladıkları ve şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ele geçirilenler görülüyor.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete getirilerek sorguya alındı. Yapılan sorguda, şüphelilerin çeşitli benzin istasyonlarından temin etmiş oldukları rulo halindeki boş fişlerin üzerindeki bilgileri kullanarak bilgisayar ortamında hazırladıkları programla sahte yakıt fişi basarak belli firmalara para karşılığından sattıkları öğrenildi. Sahte fişleri satın alan firmaların ise bu yolla vergi indirimlerinden yararlandıkları ortaya çıktı.

20 MİLYONLUK SAHTE FATURA DÜZENLEDİLER

Öte yandan şüphelilerin, 20 milyon tutarında düzenledikleri sahte faturaları piyasaya sürerek, bazı firmaları haksız yere vergi indiriminden yararlandırdıkları anlaşıldı. Sahte fatura temin eden firmalarla ilgili Vergi Daire’sinin incelemelerde bulunacağı öğrenildi.