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Sahte belge üreten şebekenin lideri mühendis çıktı

Lazer makinesiyle, bin ile 10 bin lira arasında ücretle orjinale yakın belge ve pasaport yapan şebeke jandarma tarafından çökertildi

Sahte belge üreten şebekenin lideri mühendis çıktı

Lazer makinesiyle, bin ile 10 bin lira arasında ücretle orjinale yakın belge ve pasaport yapan şebeke jandarma tarafından çökertildi

16 Mart 2018 Cuma 17:34
Sahte belge üreten şebekenin lideri mühendis çıktı
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İSTANBUL'DA başta terör örgütü mensupları ve aranan şahıslar ile göçmen kaçakçıları olmak üzere bir çok şahıs ve şebekeye lazer çizim makinesiyle sahte kimlik, pasaport, ehliyet, ikamet tezkeresi ile sahte trafik tescil belgesi ve banka çeki düzenlediği belirlenen başını makine ve bilgisayar mühendisi iki sahtecinin çektiği bir şebekeye yönelik olarak düzenlenen operasyonda 4 şebeke üyesi şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Fatih’te 2 evi matbaaya çevirerek bin ile 10 bin lira arasında fiyatlar üzerinden sahte belge düzenlediği belirlenen şebekenin adreslerinde ele geçirilen belgelerin ise orjinaline çok yakın olup çıplak gözle anlaşılmadığı ve ancak teknik cihazlarla tespit edilebildiği öğrenildi.

SAHTE PASAPORT, KİMLİK, BANKA ÇEKİ, EHLİYET, İKAMET BELGESİ...

 İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları saha ve istihbarat çalışmalarında, adli sicil kaydı temiz olan şahısların kimlik bilgilerini ele geçirerek, sahte kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport tanzim edip, yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan terör örgütü üyeleri başta olmak üzere aranan şahıslara ve kaçak göçmenlere sattığı belirlenen bir şebekeyi takibe aldı.
2 EVİ MATBAAYA ÇEVİRMİŞLER

Şebekenin İstanbul Fatih’te bulunan 2 evi matbaa olarak kullandığını tespit eden Jandarma ekipleri, söz konusu adreslere uzaktan yaptığı fiziki takiplerin ardından operasyon düzenledi. Yapılan eş zamanlı baskınlarda 2 adres de çeşitli bankalara ait çekler, binlerce sahte sürücü belgesi, sahte nüfus cüzdanı, pasaportlar, ikamet izin kartları, onlarca sahte resmi belge, sahte belgelerin yapımında kullanılan çok sayıda özel üretim ve basım malzemeleri ele geçirildi. Adreslerde suç üstü yapılarak yakalanan D.Y., E.Y., V.K. ile İ.G. isimli 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

TARİFE BİN İLE 10 BİN LİRA ARASINDA

Baskınlarda ele geçirilen malzemeler üzerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, şüphelilerin hatasız üretim yapabilmek için lazer çizim makinesi kullanarak yeni tip polis kimlik kartı ile birlikte daha birçok sahte belge ürettiklerini ve bunları da piyasaya bin ve 10 bin lira arasında bir fiyatla sattıklarını belirledi.

ANCAK TEKNİK MAKİNE TESPİT EDEBİLİYOR

Yakalanan şüphelilerden birinin Makine Mühendisi, birinin Bilgisayar Mühendisi, ikisinin ise eski matbaa çalışanı olduğunu tespit eden ekipler, profesyonelce hazırlanan sahte belgelerin çıplak gözle sahteliğinin tespit edilemediği, sadece sınır kapılarında bulunan teknik cihazların tespit edebilmesi nedeniyle, terör örgütü üyeleri ile aranan şahısların yurt dışına çıkarken kontrol ve denetimlerden geçmeyi planladıkları değerlendiriliyor.

MÜŞTERİLERİ VE UZANTILARINA YÖNELİK ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR

Piyasada resmi geçerliliği bulunan pek çok belgenin sahtesini üretebilecek altyapıyı kuran, hazırladıkları binlerce kimlik kartını piyasaya süren ve sürme hazırlığı yapan 4 şebeke üyesi şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarmanın şebekenin diğer üyeleriyle müşterileri ve bağlantılı olduğu şahıslara yönelik yakalama çalışması devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Lazer MakinesiOrjinalPasaport
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