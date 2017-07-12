Sahipsiz köpek alarmı

ATATÜRK Havalimanı’nda öğlen saatlerinde aprona sahipsiz bir köpek girdi. Apronda dolaşan köpeği gören bir pilot ise durumu hemen hava trafik kontrolörlerine bildirdi. Kule görevlileri ise Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) hayvanlarla mücadele timi ile iletişime geçerek ekipleri köpeğin görüldüğü yere yönlendirdi.

Olayla ilgili diyaloglar ise telsiz konuşmalarına yansıdı. Köpeği gören pilot “Efendim köpek pist başlangıcından güneye gitti” diyerek hava trafik kontrolörlerini uyarıyor. Kule görevlileri ise “Son gördüğünüz noktayı tekrar eder misisiniz lütfen” diyerek pilottan köpeği gördüğü yere ilişkin teyit istiyor. Pilot, “Şuan aracın durduğu noktada pozisyona göre sağında ondan sonra otların arasında kayboldu”, kule ise “Anlaşıldı” şeklinde cevap veriyor.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler sahipsiz köpeği bulmak için çalışma başlattı. Hayvanlarla mücadele timinin tüm aramalarına rağmen köpek bulunamadı. Sahipsiz köpeğin havalimanını çevreleyen tellerden kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

