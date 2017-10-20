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20 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
20 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Sahilde ceset alarmı

Haliç sahilinde bir kadına ait olduğu öğrenilen ceset bulundu. Su üzerindeki ceset deniz polisi tarafından karaya çıkarıldı

Sahilde ceset alarmı

Haliç sahilinde bir kadına ait olduğu öğrenilen ceset bulundu. Su üzerindeki ceset deniz polisi tarafından karaya çıkarıldı

20 Ekim 2017 Cuma 12:09
Sahilde ceset alarmı
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EYÜP, Haliç sahili açıklarında su üzerinde hareketsiz bir şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler deniz polisinden yardım istedi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Deniz Polisi yaptıklar çalışma sonrasında su üzerinde bulunan cesedi Eyüp Sahiline çıkardı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda şahsın boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.
Deniz Polisi tarafından karaya çıkarılan cesedin 60 yaşlarında bir kadına ait olduğu öğrenildi. Yapılan olay yeri çalışmalarının ardından şahsın cansız bedeni Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Haliç SahiliCeset
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