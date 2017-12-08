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Sahilde can pazarı! Balıkçı teknesi battı: 1 kişi kayıp

Pendik sahilinde batan balıkçı teknesindeki iki kişiden birisi polis tarafından kurtarılırken, bir kişi kayboldu. Teknede yaşanan can pazarı kameralara yansıdı

Sahilde can pazarı! Balıkçı teknesi battı: 1 kişi kayıp

Pendik sahilinde batan balıkçı teknesindeki iki kişiden birisi polis tarafından kurtarılırken, bir kişi kayboldu. Teknede yaşanan can pazarı kameralara yansıdı

08 Aralık 2017 Cuma 15:56
Sahilde can pazarı! Balıkçı teknesi battı: 1 kişi kayıp
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PENDİK sahilde balıkçı teknesi battı. Tekne içinde bulunan iki kişiden birisi polis tarafından kurtarılırken, bir kişi kayboldu .Teknede yaşanan can pazarı kameralarca kaydedildi.

DALGALARA KAPILARAK KAYBOLDU

Pendik'te balık avlamak üzere denize açılan iki kişinin bulunduğu tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora oldu. Teknede bulunan bir kişi dalgalara kapılarak kayboldu.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Alabora olan teknenin üzerine çıkarak çevredekilerden yardım isteyen kişi ise bölgeye gelen deniz polisi ekiplerince kurtarıldı.

Kurtarılan kişi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kaybolan kişinin kurtarılması için deniz polisi bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

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Son Güncelleme: 08.12.2017 16:49
Anahtar Kelimeler:
Güncel3. SayfaBalıkçı TeknesiSEHİLPendik
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