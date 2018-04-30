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Sağlık görevlilerini taşıyan ambulans TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, hasta nakli yaptıktan sonra görev bölgelerine taşınan sağlık ekibinin bulunduğu ambulans, TIR'a çarptı. Kazada, 3 sağlık görevlisi yaralandı.

Sağlık görevlilerini taşıyan ambulans TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, hasta nakli yaptıktan sonra görev bölgelerine taşınan sağlık ekibinin bulunduğu ambulans, TIR'a çarptı. Kazada, 3 sağlık görevlisi yaralandı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 14:52
Sağlık görevlilerini taşıyan ambulans TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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İZMİR'in Aliağa ilçesinde, hasta nakli yaptıktan sonra görev bölgelerine taşınan sağlık ekibinin bulunduğu ambulans, TIR'a çarptı. Kazada, 3 sağlık görevlisi yaralandı. Yaralılardan Esma Başkurt (24), ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi. 

Kaza, saat 05.00 sıralarında, İzmir- Çanakkale yolu Çaltıdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Bergama yönüne giden Hazal Meral yönetimindeki 35 HA 318 plakalı ambulans, Fahri A.'nın kullandığı 22 KF 290 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulanstaki sağlık personelleri Hazal Meral, Sema Öksüz ve Esma Başkurt yaralandı. Kazayı gören sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, yaralı meslektaşlarına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Torbalı'ya hasta nakli yaptıktan sonra görev bölgeleri olan Şakran'a döndükleri öğrenilen sağlık ekibinden yaralı Hazal Meral ve Sema Öksüz, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Esma Başkurt ise ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne götürülürken, yolda yaşamını yitirdi.

Esma Başkurt'un cenazesinin memleketi Balıkesir'e gönderileceği öğrenildi.

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Son Güncelleme: 30.04.2018 13:00
Anahtar Kelimeler:
Sağlıkİzmirin AliağaEsma BaşkurtunAmbulans
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