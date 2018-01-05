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'Safranbolu imamı' çift tutuklandı

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde 'Safranbolu imamı' olduğu tespit edilen Sinan M. ve eşi Halime M., tutuklandı

'Safranbolu imamı' çift tutuklandı

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde 'Safranbolu imamı' olduğu tespit edilen Sinan M. ve eşi Halime M., tutuklandı

05 Ocak 2018 Cuma 19:52
'Safranbolu imamı' çift tutuklandı
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FETÖ/PDY'NİN sözde 'Safranbolu imamı' olduğu belirlenen Sinan ve eşi Halime M.,Edirne'nin Yunanistan sınırına yakın bölgede jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yakalanarak gözaltına alındıktan sonra Karabük'e getirildi. Emniyette sorguları tamamlanan çift, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Sinan ve Halime M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
SAFRANBOLUFetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması
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