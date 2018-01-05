'Safranbolu imamı' çift tutuklandı

FETÖ/PDY'NİN sözde ' Safranbolu imamı' olduğu belirlenen Sinan ve eşi Halime M.,Edirne'nin Yunanistan sınırına yakın bölgede jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yakalanarak gözaltına alındıktan sonra Karabük'e getirildi. Emniyette sorguları tamamlanan çift, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Sinan ve Halime M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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