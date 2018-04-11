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Safiye'yi öldüren yeğeni: Cezama razıyım

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Safiye Karakaş'ın (28), eşinin yeğeni tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi. Tutuklu sanık Abdullah Karakaş (29), "Olaydan çok pişmanım, tahliyemi talep etmiyorum, cezama razıyım" dedi

Safiye'yi öldüren yeğeni: Cezama razıyım

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Safiye Karakaş'ın (28), eşinin yeğeni tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi. Tutuklu sanık Abdullah Karakaş (29), "Olaydan çok pişmanım, tahliyemi talep etmiyorum, cezama razıyım" dedi

11 Nisan 2018 Çarşamba 18:26
Safiye'yi öldüren yeğeni: Cezama razıyım
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GEÇEN 10 Mayıs'ta Bozyaka Semti 3099 Sokak'ta meydana gelen olayda, Diyarbakır'da sorun yaşadığı eşini terk edip İzmir'e gelen 6 çocuk annesi Safiye Karakaş, eşinin yeğeni Abdullah Karakaş ile sokakta karşılaştı. Abdullah Karakaş, yengesi Safiye Karakoç'u tabancayla vurarak öldürdü.

Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Abdullah Karakaş hakkında tasarlayarak ve töre, namus saikiyle adam öldürme, ruhsatsız silah bulundurma, suç ortağı olduğu öne sürülen tutuksuz sanıklardan, ölen kadının kardeşleri Mehmet K. ve Hüseyin K. hakkında 'azmettirme, akrabaları Ünal K. ve Sadiye B. hakkında ise yardım etme suçlamasıyla dava açıldı.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Abdullah Karakaş, tutuksuz yargılanan Hüseyin K. ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmaya Diyarbakır'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEBGİS) bağlanan tutuksuz sanık Ünal K., üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Olay günü inşaatta çalışıyordum. Safiye ile duygusal ilişkim vardı. Olay anında beni de vurabilir düşüncesiyle taksiye binerek karakola gittim" dedi.

Duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi. Sanık Abdullah Karakaş ise "Olaydan çok pişmanım tahliyemi talep etmiyorum, cezama razıyım" dedi.

Mahkeme heyeti firari sanık Sadiye B.'nin yakalama kararının infazının beklenmesine ve Abdullah Karakaş'ın da tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
İzmirKarabağlarSafiye Karakaş
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