Şafak operasyonu

ALINAN bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro ekiplerince, çeşitli suçlardan hapis cezası kesinleşmiş kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Özel hareket polisinin de desteği ile çok sayıda ekiple önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Mahallelerde zırhlı ekip araçlarıyla güvenlik önlemi alındı. Özel harekat timleri de uzun namlulu silahla çevrede güvenliği sağlaldı. Söz konusu şahısların evlerine, özel harekat polisleri koçbaşlarıyla kapıları kırarak girdi. Polis şahısların evlerini didik didik aradı.

Operasyonda, ”hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, güveni kötüye kullanma, kumar, mala zarar verme” gibi çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan çok sayıda şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar polis merkezlerine götürüldü.