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12 Mart Günlük Burç Yorumu

'Sadece uçmayı deneyeceğim'' mesajını atıp, 8'nci kattan ölüme atladı

Konya'da lise öğrencisi 15 yaşındaki Nur Sena Tütüncü, Instagram hesabındaki arkadaş grubuna, "Aranızdan ayrılıyorum. Bunu intihar olarak görmeyin, sadece uçmayı deneyeceğim. Bakalım yer çekimi ne kadar kuvvetliymiş'' diyerek bir inşaatın 8'inci katından atlayıp, intihar etti.

'Sadece uçmayı deneyeceğim'' mesajını atıp, 8'nci kattan ölüme atladı

Konya'da lise öğrencisi 15 yaşındaki Nur Sena Tütüncü, Instagram hesabındaki arkadaş grubuna, "Aranızdan ayrılıyorum. Bunu intihar olarak görmeyin, sadece uçmayı deneyeceğim. Bakalım yer çekimi ne kadar kuvvetliymiş'' diyerek bir inşaatın 8'inci katından atlayıp, intihar etti.

19 Aralık 2016 Pazartesi 17:27
'Sadece uçmayı deneyeceğim'' mesajını atıp, 8'nci kattan ölüme atladı
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SEYDİŞEHİRturan Enis Çamlıoğlu Lisesi öğrencisi Nur Sena Tütüncü, bugün öğle saatlerinde paylaşım sitesi Instagram hesabındaki arkadaş grubuna, aranızdan ayrılıyorum, artık arkadaş grubunun 4 kişi devam edeceğini psikolog olmadan kendi psikolojisinin kurban gittiğini belirterek, "Bunu intihar olarak görmeyin, sadece uçmayı deneyeceğim. Bakalım yer çekimi ne kadar kuvvetliymiş" diyerek mesaj gönderdi. İddiaya göre, mesajın ardından Ordinaryüs Prof. Dr. Sami Irmak Caddesi'ne giden genç kız, 8 katlı bir inşaatından son katına çıkıp balkona oturdu. Bir süre sonrada kendini boşluğa bırakıp aşağı düştü. Durumu fark edenler sağlık görevlileri ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Nur Sena Tütüncü'nün öldüğünü belirledi. Genç kızın cesedi otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

 
 
 
 
 
 
 
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