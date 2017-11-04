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Sabahattin Önkibar'a kitap fuarında saldırı

Gazeteci-Yazar Sabahattin Önkibar, Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın ilk gününde bir grubun saldırısına uğradı

Sabahattin Önkibar'a kitap fuarında saldırı

Gazeteci-Yazar Sabahattin Önkibar, Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın ilk gününde bir grubun saldırısına uğradı

04 Kasım 2017 Cumartesi 18:17
Sabahattin Önkibar'a kitap fuarında saldırı
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SABAHATTİN Önkibar'in bugün Kırmızı Kedi Yayınevi'nin standında yeni kitabı Asena'nın imza günü etkinliği vardı. Etkinlik sırasında Önkibar yaklaşık 10 kişi olduğu belirtilen grubun saldırısına uğradı. Olaylar sırasında yayınevi çalışanı 2 kişi de yaralandı. Saldırganlar daha sonra hızla uzaklaştı. Durum polise bildirildi. Stanta polis geldi. Önkibar ve darp sonucu yaralanan 2 kişi, saldırganlardan şikayetçi oldu. 

SALDIRI ANINI ANLATTI
Saldırıdan bir süre sonra Önkibar, imza günü etkinliğine devam etti.  Basın mensuplarına açıklama yapan Sabahattin Önkibar, saldırının organize olduğunu  söyledi. Önkibar, "Genç çocuklar bunlar. Belli ki görevlendirilmişler. Son kitabım Asena'yı imzalıyordum. İçlerinden biri, 'bu kitabı niye yazdın' diye sordu. Ben de, 'gazeteciyim, objektif olarak gözlemlerimi yazdım' dedim. Derken yumruk savurdu. O sırada üç, dört kişi içeri atladı. Yayınevi çalışanı arkadaşlar  müdahale ettiler. Yumruklaşmalar oldu. İki arkadaşımız yaralandı. Buz tedavisi uyguladım. Polis biraz önce gelip ifade aldı. Saldırganlardan şikayetçi olduk" dedi. Sabahattin Önkibar, "Ben onlardan ve onları buraya gönderenlerden korkmuyorum. Burada olmaya devam edeceğim. Yansız, objektif bir Kitap yazıyorum ve buna tahammül edemiyorlar. Türkiye'nin geldiği nokta budur. Türk kamuoyunu, bu noktada dikkatli olmaya ve düşünmeye davet ediyorum" diye konuştu. 

HEPKON: ALÇAKÇA BİR SALDIRIYI KONUŞUYORUZ
Kırmızı Kedi Yayınevinin sahibi Haluk Hepkon ise yaptığı açıklamada, geçen yıl yine Sabahattin Önkibar'ın bir başka kitabının bahane edilerek yayınevine bir saldırı yapıldığını hatırlattı. Hepkon, "Bu saldırganlar, yakalanmıştı ancak buna rağmen savcılıktan bırakılmışlardı. Eğer saldırganlar bırakılırsa bu yeni saldırılara davet demektir. Maalesef kitap fuarı gibi insanları, yazıyla fikirle gündeme gelmesi gereken bir etkinlikte bir yazara yapılan alçakça bir saldırıyı konuşuyoruz" diye konuştu.

İMZA ETKİNLİĞİNE KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ
Olayı duyan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ile TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, Önkibar'ı geçmiş olsun ziyaretinde buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Sabahattin ÖnkibarKırmızı Kedi Yayınevi
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