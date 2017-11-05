Sabaha karşı feci kaza: 3 ölü, 17 yaralı

KADIKÖY'ÜN Bostancı ilçesinde bir şoför, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu midibüs yan yattı. Düğün dönüşü meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı.

ŞOFÖR DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza saat 05:00 sıralarında E5 karayolu Bostancı mevkiinde meydana geldi. E5 Karayolu Kadıköy istikametine gitmekte olan kimliği belirlenemeyen otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 17 YARALI

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan midibüs içerisinde olan ilk belirlemelere göre 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri devrilen midibüs içerisindeki yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

KARŞI İSTİKAMETTE BAŞKA BİR KAZA DAHA YAŞANDI

Kaza yerinin karşı istikametinde ise başka bir kaza daha meydana geldi. Kaza nedeniyle yavaşlayan, 34 A 92162 plakalı polis aracına, 34 RM 8324 plakalı bir otomobil arkadan çarptı. Bu kazada da bir polis memuru yaralandı.

AHMET KARACA: BİR SAĞ YAPTI BİR SOL YAPTI SONRA DA DEVRİLDİ

Kaza anında midibüste bulunan Ahmet Karaca "Biz Balıkesir'den düğünden geliyorduk, düğünü bitirdik geri evimize gidiyorduk Gazi Mahallesi'ne…Otobüs bir sağ yaptı, bir sol yaptı sonra da devrildi. Otobüsün içerisinden çıkamadık zaten. Camları kırdılar da sonra çıktık. Bende hiçbir şey yok Allah'a şükür. Otobüste ya 21 ya da 22 kişi vardı. Panik yaşandı, çıkamadık araçtan" dedi.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza yerindeki çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldı. Yol temizleme çalışmalarının ardından trafik saat 07.25 sıralarında normale döndü.