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S-400 Füzeleri ne zaman gelecek?

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, "S-400 Füzelerinin teslimi minimum 2 yılda başlayacak" dedi

S-400 Füzeleri ne zaman gelecek?

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, "S-400 Füzelerinin teslimi minimum 2 yılda başlayacak" dedi

26 Eylül 2017 Salı 08:00
S-400 Füzeleri ne zaman gelecek?
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SAVUNMA Sanayii Müsteşarı Demir, İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışmasının tanıtım toplantısına katıldı. Yarışma hakkında bilgi veren Demir, “Bu yarışmamızın kısa adı ROBOİK. Bu, ülkemizin şartları ve geleceğe ilişkin vizyonumuzun kapsamlı bir analizi neticesinde, ülke hedefleri ve öncelikleri dikkate alınarak planlandı. Bu çalışma, özellikle teknoloji konusunda gençlerimizi motive etme amacı taşımaktadır. ROBOİK İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışmasının, yeni başarı hikayelerinin ortaya çıkacağını sağlamasına inancım tamdır. Sektöre yön verenlerin dinamizmi artacak, fikirler havada uçuştukça, tasarımlar ortaya döküldükçe, yeni teknolojiler ortaya sergilendikçe, katılanların bu işlemlere hevesi artacak, teknoloji ve bunun hayata uygulanması yönündeki heves arttıkça, katılım sayısı arttıkça, ortaya çıkan fikirler çoğalacak, gençlerimizin dinamizmini hayata geçirme imkanı bulmuş olacağız. ROBOİK, kısa ve uzun vade hedefleri olan bir çalışma. Belirli aşamaların belirli dönemlerde devreye gireceği bu yarışma bu yıl tasarım konsepti ile başladı. Katılımcıların hayallerini hem kağıda dökerek başlamalarını istedik hem de gözle görülebilir 3 boyutlu tasarımların ortaya çıkarıldığı çalışmalara ulaşmayı hedefledik. Bundan dolayı yarışmada bu yıl 2 kategori oluşturduk ve katılımcıların farklı ölçeklerde İnsansız Kara Araçları tasarlamasını bekliyoruz. Başlangıç için iyi sayılacak bir ödül getirdik. Birincilik ödülümüz 100 bin TL, serbest çizim kategorisinde ise birincilik ödülümüz 30 bin TL’dir. Önümüzdeki yıl prototip geliştirme ve bu prototipleri yarıştırma imkanı devreye alınacak” ifadelerini kullandı.

Demir, S-400 füzelerinin teslimi ile ilgili sorulan bir soruya şu cevabı verdi:

“Basında yer alan bilgilerin bir kısmı doğru bir kısmı yanlış. Çok fazla şey yazılması kafa karışıklığına sebep oluyor. Belli bir takvimi var. Bu takvim hususunda öne çekmek için belirli görüşmeler yaptığımızdan dolayı tam bir rakam vermek istemiyorum ama minimum 2 yılda teslim başlayacak diyebiliriz.”
Altay tankı hakkında da bilgi veren Demir, “Tank meselesinde motor konusu gündeme gelince tabi ki çeşitli firmalarla çeşitli görüşmeler olabiliyor. İlk ihaleyi alan firmamız bile en azından 5-6 firmayla görüşmüştü. Bu konuda zaten yurt dışında firmaların farkındalığı olarak kendilerinin bize cazip geleceğini düşündükleri bir teklif oluyorsa zaman zaman kapılarımızı çalıyor, ilgili uzman arkadaşlarımızla görüşüyorlar. Biz bu konuyu milli proje olarak ele aldık ve devam ettireceğiz. Bu projenin devam ettirilmesi sırasında teknik destek sağlayıcı olarak çeşitli firmalar ve ülkelerle belirli temaslar oldu ve olabilir ama onlara illaki bağlıyız, falanca firma veya falanca ülke olmadan biz bunu başaramayacağız, biz bu işten vazgeçtik gibi bir şey söz konusu değil. Şu anda Altay tankının motoru ile ilgili bir sıkıntı yok. Şu anda net olarak bizim elimizde bir sıkıntı olduğuna veya olacağına dair hiçbir ipucu yok. Bundan bağımsız olarak motor, güç aksamı, şanzıman ve benzeri, şu anda gündemimizde olan veya olmayan bir dizi kritik konuda sadece tankla ilgili değil, kullandığımız bütün silah sistemleri, araç gereçleri ile ilgili yerlileştirme, millileştirme sürecimiz aktif olarak devam ediyor. Bu bizim sürekli takip edeceğimiz bir yol. Bundan asla taviz vermeyeceğiz. Bütün dünyanın ürünleri önümüze açılsa, hatta ve hatta bedava dahi verseler biz bu millileştirme yolunda devam edeceğiz” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
SavunmaSavunma SanayiiProf. Dr. İsmail DemirS-400 Füzeleri
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