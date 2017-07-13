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Rusya'dan flaş S400 iddiası: Türkiye kabul etti işte rakam

Türkiye'nin Rusya’dan 4 adet S-400 füze savunma sistemini satın almak için 2.5 milyar dolar ödeyeceği bildirildi. Anlaşmaya göre bir S-400 füze bataryasının Türkiye içinde üretileceği de öne sürüldü

Rusya'dan flaş S400 iddiası: Türkiye kabul etti işte rakam

Türkiye'nin Rusya’dan 4 adet S-400 füze savunma sistemini satın almak için 2.5 milyar dolar ödeyeceği bildirildi. Anlaşmaya göre bir S-400 füze bataryasının Türkiye içinde üretileceği de öne sürüldü

13 Temmuz 2017 Perşembe 21:13
Rusya'dan flaş S400 iddiası: Türkiye kabul etti işte rakam
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İZVESTİYA ajansında yer alan haberde, Türkiye'nin Rusya ile füze savunma sisteminin sevkiyatına ilişkin anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Bloomberg'de yer alan habere göre ise üst düzey bir Türk yetkilinin, Türkiye'nin Rusya'nın en gelişmiş füze savunma sistemini elde etmek için 2.5 milyar dolar ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

Konunun hassasiyetinden dolayı isminin verilmemesini isteyen bir Koreli yetkiliye göre Türkiye'nin önümüzdeki yıl içinde Rusya'dan iki adet S-400 füze bataryası almasını ve ardından da bir S-400 füze bataryasının Türkiye içinde üretileceğini bildirdi.
 
Geçtiğimiz günlerde "Rostek" Şirketinin Uluslararası İşbirliği ve Bölgesel Politikadan sorumlu Müdürü Viktor Kladov, Rusya ve Türkiyenin S-400 Triumf Uzun menzilli füze sistemlerinin sevkiyatlarına ilişkin kontratın teknik özellikleri konusunda uzlaşmaya vardığını duyurmuştu.

UZLAŞMAYA VARILDI
 
Kladov, TASS'a yaptığı açıklamada, "Rosoboroneksport heyetinin Türkiye'ye kontrat konusunda görüşmeler yapmak üzere gidip gitmediği sorusu üzerine, Evet, teknik özellikler konusunda uzlaşmaya varıldı" dedi.
 
Aynı zamanda kontratın henüz imzalanmadığını da dile getiren Kladov, şunları ifade etti: "Biz satıcı olarak bu ürünün teknik ve teknolojik açılardan sevkiyatının yapılmasına hazır olduğunu sergiledik, teknik görüşmelerin aslı budur. Ele alınması gereken ticari, parasal, siyasi sorunlar kaldı." demişti.

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Son Güncelleme: 13.07.2017 21:22
Anahtar Kelimeler:
Füze Savunma SisteminiTürkiyeS-400 Füze Bataryası
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