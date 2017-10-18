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Rusya'dan tehdit gibi açıklama! Domates sevkiyatı etkilenir

Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç, Türkiye'nin Rus tarım ürünlerinin ithalat kurallarında yaptığı değişikliklerin, Türk domatesinin Rusya'ya sevkiyatını etkileyebileceğini söyledi

Rusya'dan tehdit gibi açıklama! Domates sevkiyatı etkilenir

Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç, Türkiye'nin Rus tarım ürünlerinin ithalat kurallarında yaptığı değişikliklerin, Türk domatesinin Rusya'ya sevkiyatını etkileyebileceğini söyledi

18 Ekim 2017 Çarşamba 09:35
Rusya'dan tehdit gibi açıklama! Domates sevkiyatı etkilenir
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ROSSİYA 24 televizyonuna demeç veren  Rusya Başbakan Yardımcısı  Arkadiy Dvorkoviç, "Türk pazarında Rus tarım ürünleri ve ihracatçılar için getirilen kısıtlamaları değerlendireceğiz. Eğer ürünlerimize yönelik yaklaşımın yeteri kadar yapıcı olmadığını görürsek, elbette bu durum bizi Türk domatesinin Rus pazarına girmesi yönünde karar almaya yakınlaştırmayacak" dedi.

"TÜRKİYE İLE KABUL EDİLEBİLİR ÇÖZÜM BULMAK İSTİYORUZ"

Dvorkoviç,  Türkiye ile her iki tarafın kabul edeceği bir çözüm bulmaktan yana olduklarını da kaydetti.

"50 BİN TON TÜRK DOMATESİ İTHAL EDEBİLİRİZ"

Öte yandan Dvorkoviç,  Rusya'da domates üretimi yapılmayan dönemlerde  Türkiye'den yaklaşık 50.000 ton domates ithalatına izin verebileceklerini söyledi.

"KONTROL EDEBİLDİĞİMİZ 4 TÜRK ŞİRKETTEN DOMATES ALABİLİRİZ"

"Bizim yaklaşımlarımız belli.  Rusya'da domates üretilmeyen aralık ayından nisan ayına kadar yaklaşık 50.000 ton Türk domatesinin Rus pazarına sevk edilmesinin mümkün olduğunu düşünüyoruz" diye devam eden Dvorkoviç, kontrol edebildikleri 4 şirket bulunduğunu ve bu şirketlerden domates ithal edebileceklerini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
ürkiye CumhuriyetiRusya FederasyonuArkadiy DvorkoviçIhracatTürkiye
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