Rus lider Putin Ankara’da

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uçağı Esenboğa Havalimanına indi. Vladimir Putin havaalanında yetkililer tarafından karşılandı. Putin ve beraberindeki heyet resmi tören için Cumhurbaşkanlığı Külleyesine hareket etti.



Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Külliyede resmi tören ile karşılanacak. Resmi törenin ardından iki lider ve heyetler çalışma yemeği yiyecek. Erdoğan ve Putin başbaşa görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısı ile basın mensuplarının sorularına cevap verecek.

