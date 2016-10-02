Roket imha edilirken patladı: 1 şehit

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Vatandaşları bölgeden uzaklaştıran ekipler, roket mermilerinin düştüğü alanlara güvenlik şeridi çekti. Olay yeri ekipleri de inceleme yapmak üzere alana geldi.
Roket mermilerinin düştüğü alanlarda çukurlar oluştuğu görüldü.
Kilis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den (DAEŞ Bölgesi) atıldığı tespit edilen 3 roketin, saat 15.35 sıralarında il merkezi ve sınır hattında muhtelif yerlere isabet ettiği belirtildi.
ROKET MERMİSİNİN İMHASI SIRASINDA PATLAMA
Kilis”e öğleden sonra atılan rokete ait parçaların imhası sırasında meydana gelen patlamada 2 asker ve 1 polis yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan polis memuru doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
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