Rezidansta genç kızın sır ölümü!

OLAY, geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre, akşam saatlerinde 18 yaşındaki Buket Şimşek, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şahıs ile bir evde kalıyordu. Nasıl olduğu bilinmeyen bir şekilde Şimşek'in aşağıya düştüğü iddia edildi. Yaralı halde erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen kişi tarafından yakındaki bir özel hastaneye getirilen Şimşek, hastanede hayatını kaybetti. Polis ise genç kızı hastaneye bırakıp kaçtığı ileri sürülen şahsı arama çalışması başlattı. Polis yaptığı aramada evde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kızın hastaneye getirilme anı kamerada



Yaşanan olayda kızın hastaneye şüpheli tarafından getirilme anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde üstü kırmızı olan bir şahsın panik içinde sedyeyle kızı hastaneye getirmesi görülüyor.