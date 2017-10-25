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Restoranda bıçaklı kavga:1 ölü

İstanbul'da bir restoranda çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ise kayıplara karıştı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

Restoranda bıçaklı kavga:1 ölü

İstanbul'da bir restoranda çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ise kayıplara karıştı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

25 Ekim 2017 Çarşamba 08:55
Restoranda bıçaklı kavga:1 ölü
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OLAY Beyoğlu, Sütlüce Mahallesi, Damar Sokak'ta bulunan bir restoranda saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre,  40 yaşındaki Hayri Ör, restoranda ismi henüz bilinmeyen bir kişiyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, Hayri Ör, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Hayri Ör, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.  İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri  yerde kanlar içerisinde yatan Ör'ün hayatını kaybettiğini belirledi. 

Olayın yaşandığı yeri güvenlik şeridi çeken polis ekipleri restoranda ve çevrede delil araştırması yaptı. Ör'ün cesedi polisin olay yerindeki incelemerini tamamlamasının ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 

Öte yandan bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hayri Ör'ün evli olduğu ve 18 yaşındaki kızının yaklaşık  bir sene önce geçirdiği hastalık sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi  yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Sütlüce Mahallesiİstanbul
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