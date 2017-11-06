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Restoran alev alev yandı

Poyrazköy’de bir restoran elektrik kablosundan dolayı alev alev yandı. Restoranın yanma anı kameraya yansıdı

Restoran alev alev yandı

Poyrazköy’de bir restoran elektrik kablosundan dolayı alev alev yandı. Restoranın yanma anı kameraya yansıdı

06 Kasım 2017 Pazartesi 08:21
Restoran alev alev yandı
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YANGIN, 01.00 sıralarında Poyrazköy Limanı girişinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kablosunun kopması ve restoranın çatısıyla temas etmesi üzerine yangın çıktı. Yangın kısa sürede restoranı kapladı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatin ardından yangın kontrol altına alındı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının ardından soğutma çalışmalarına devam etti. Restoranın yangın sırasında kapalı olması olası bir faciayı önlerken restoran kullanılamaz hale geldi.
Yangını haber veren Kemal Zurnacı, “Biz sahilde oturuyorduk. Birden elektrik trafosundan kıvılcım düştü. Önce duman çıktı ardından yangın çıktı, baya bir yanmaya başladı. İçerde hiç kimse yoktu. Sadece bir köpek vardı onu da dışarı çıkardılar” dedi.
Ertan Ersoyoğlu, “Biz buradaydık zaten sahilde oturuyorduk. Kablolardan çıkan kıvılcım nedeniyle birden alevler yükseldi” ifadelerini kullandı. 

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Anahtar Kelimeler:
Poyrazköy LimanıRestoran
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