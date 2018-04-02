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Resmi Gazete'de yayınlandı! Türkiye hibe edecek

Türkiye, KKTC'ye ihtiyaç duyduğu sağlık malzemelerini hibe edecek

Resmi Gazete'de yayınlandı! Türkiye hibe edecek

Türkiye, KKTC'ye ihtiyaç duyduğu sağlık malzemelerini hibe edecek

02 Nisan 2018 Pazartesi 09:30
Resmi Gazete'de yayınlandı! Türkiye hibe edecek
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TÜRKİYE ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında sağlık alanında hibe yapılmasına ilişkin anlaşma, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"ya göre Türk hükümeti, KKTC'nin ihtiyaç duyduğu 300'er miligramlık 400 kutu isoniasid tableti hibe edecek. Söz konusu hibe, Türk hükümetinden KKTC'nin sağlık hizmetlerini sürdürmesi çalışmalarına destek sağlamak amacıyla dostluk ve iyi niyet jesti olarak gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKKTC
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