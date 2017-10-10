Reklam filmi gerçek oldu

ŞEHİT düşen veya askerde hayatını kaybeden Mehmetçiklerin aileleri ile gazi Mehmetçiklere maddi ve manevi destek sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'nın reklam filmi, Ampute Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası final maçında gerçek oldu.



Ampute Milli Takımı'nın, İngiltere'yi 2-1 yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştığı final maçı, vakfın 2 yıl önce çektiği reklam filminde canlandırılmıştı. Reklam filmindeki senaryonun benzerinin İngiltere ile oynanan final maçında yaşanması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



Takım kaptanı gazi Osman Çakmak'ın son dakika golünü atması ve şampiyonluk kupasını kazandırması üzerine senaryolaştırılan film, final müsabakasında saniye saniye yaşandı.



Gazi Osman Çakmak'ı 1997 yılından bu yana destekleyen ve onun spora olan sevdasının arkasında duran Mehmetçik Vakfı, reklam filmini, başarı dilekleriyle maç öncesinde, tebrik maksadıyla da sonrasında tekrar yayına koydu.



Genel müdür Bal'dan övgü dolu sözler



Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü emekli Tümgeneral Yaşar Bal, yaptığı yazılı açıklamada, elde edilen başarıyla ilgili olarak, "Ampute Milli Takımımız'la, kazanmalarının ötesinde verdikleri efsanevi mücadele ve her şey için gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.



Elde edilen başarının tüm Türkiye'yi olduğu gibi kendilerini de gururlandırdığını belirten Bal, açıklamasında şunları kaydetti:



"1997 senesinde mayına basarak sol bacağını kaybeden evli ve üç çocuk babası, terör gazimiz Osman Çakmak ile çektiğimiz reklam filminin birebir gerçeğe dönüşmesi, Osman'ın tıpkı reklam filminde olduğu gibi, son dakika golüyle bizlere galibiyet ve Avrupa şampiyonluğu sevincini yaşatması, tüm kelimeleri boğazımızda düğümledi. Şehitlerimiz, şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz için ne söylesek, ne yapsak azdır. Mehmetçik Vakfı ailesinin fertleri olan, başta takım kaptanı gazi Osman Çakmak olmak üzere antrenör gazi Uğur Özcan'ı ve diğer tüm takım oyuncularımız ile yöneticilerini tekrar tebrik ediyor, bu gururu tüm ulusumuza ve bizlere yaşattıkları için hepsine canı gönülden şükranlarımızı sunuyoruz."

