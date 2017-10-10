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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Reklam filmi gerçek oldu

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası finalinde gazi Osman Çakmak'ın attığı golle şampiyonluğa ulaşması, Mehmetçik Vakfı'nın reklam filmini gerçeğe dönüştürdü

Reklam filmi gerçek oldu

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası finalinde gazi Osman Çakmak'ın attığı golle şampiyonluğa ulaşması, Mehmetçik Vakfı'nın reklam filmini gerçeğe dönüştürdü

10 Ekim 2017 Salı 19:34
Reklam filmi gerçek oldu
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ŞEHİT düşen veya askerde hayatını kaybeden Mehmetçiklerin aileleri ile  gazi Mehmetçiklere maddi ve manevi destek sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri  Mehmetçik Vakfı'nın reklam filmi, Ampute Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası  final maçında gerçek oldu.
 
Ampute Milli Takımı'nın, İngiltere'yi 2-1 yenerek Avrupa  şampiyonluğuna ulaştığı final maçı, vakfın 2 yıl önce çektiği reklam filminde  canlandırılmıştı. Reklam filmindeki senaryonun benzerinin İngiltere ile oynanan  final maçında yaşanması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
 
Takım kaptanı gazi Osman Çakmak'ın son dakika golünü atması ve  şampiyonluk kupasını kazandırması üzerine senaryolaştırılan film, final  müsabakasında saniye saniye yaşandı.

Gazi Osman Çakmak'ı 1997 yılından bu yana destekleyen ve onun spora  olan sevdasının arkasında duran Mehmetçik Vakfı, reklam filmini, başarı  dilekleriyle maç öncesinde, tebrik maksadıyla da sonrasında tekrar yayına koydu.
 
Genel müdür Bal'dan övgü dolu sözler
 
Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü emekli Tümgeneral Yaşar Bal, yaptığı  yazılı açıklamada, elde edilen başarıyla ilgili olarak, "Ampute Milli  Takımımız'la, kazanmalarının ötesinde verdikleri efsanevi mücadele ve her şey  için gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.
 
Elde edilen başarının tüm Türkiye'yi olduğu gibi kendilerini de  gururlandırdığını belirten Bal, açıklamasında şunları kaydetti:
 
"1997 senesinde mayına basarak sol bacağını kaybeden evli ve üç çocuk  babası, terör gazimiz Osman Çakmak ile çektiğimiz reklam filminin birebir gerçeğe  dönüşmesi, Osman'ın tıpkı reklam filminde olduğu gibi, son dakika golüyle bizlere  galibiyet ve Avrupa şampiyonluğu sevincini yaşatması, tüm kelimeleri boğazımızda  düğümledi. Şehitlerimiz, şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz için ne  söylesek, ne yapsak azdır. Mehmetçik Vakfı ailesinin fertleri olan, başta takım  kaptanı gazi Osman Çakmak olmak üzere antrenör gazi Uğur Özcan'ı ve diğer tüm  takım oyuncularımız ile yöneticilerini tekrar tebrik ediyor, bu gururu tüm  ulusumuza ve bizlere yaşattıkları için hepsine canı gönülden şükranlarımızı  sunuyoruz."
 

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Anahtar Kelimeler:
ReklamOsman Çakmak
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