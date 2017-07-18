Rehin aldığı adamı vurdu

OLAY , 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak-verecek meselesi olduğu iddia edilen İsmail U. (52), M.Ş.'nin (34) 4 Eylül Sanayi Sitesindeki oto tamirhanesine gitti. Tartışmanın ardından çıkan kavgada İsmail U. üzerindeki tabancayla M.Ş.'yi karın bölgesinden vurdu. Bir süre yaralı M.Ş.'yi rehin alan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı şahıs 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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