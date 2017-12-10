Reddedilince kurşun yağmuruna tuttu

OLAY, dün gece Osmangazi'ye bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Öz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Y. (61), Nafiye Şahin'in (40) evinin önüne geldi. Burada tabancasını çıkartan Kemal Y., Şahin'i kurşun yağmuruna tuttu. Vücuduna 9 kurşun isabet eden 3 çocuk annesi Şahin, 112 ekipleri tarafından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından firar eden şüpheli Gürsu ilçesinde düzenlenen operasyon Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cinayetin ardından platonik aşk çıktı

Öte yandan Nafiye Şahin'in Kemal Y.'nin Avdancık'taki tarlasında çalıştığı öğrenildi. Karısının öldüğü belirtilen Kemal Y.'nin Şahin'in istememesine rağmen kadına musallat olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin ‘neden yaptığınız ve pişman mısınız?’ sorusu üzerine şüpheli, "İhanetin bedeli bu. Pişmanım. Paramla benimle oynadı. 250 bin lira paramı aldı" iddiasında bulundu.