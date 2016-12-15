'Rakip Türkiye ise maç esnasında...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile ortak açıklama yapıyor.



İşte Erdoğan'In açıklamalarından satırbaşları:



- AB'ye üyelik sürecimize destek veren Slovenya'ya teşekkür ederim.



- Önümüzdeki dönemde ilişkilerimizin ekonomik ve ticari boyutunun daha da güçlendirilmesi yönünde mutabık kaldık.



- Avrupa'da bazı kesimlerde ırkçılığın artması ciddi endişe kaynağıdır. Avrupa'da insanların etnik ve dini kökenleri nedeniyle ötekileştirilmeleri bizler için ciddi endişe kaynağıdır.



- Türkiye Avrupa'nın bir parçasıdır. Türkiye'nin kapıda bekletildiği bir Avrupa'nın güven ve huzur içinde olması mümkün değildir.



- Maç yapıyoruz, maç esnasında bakıyorsunuz penaltının kuralları değişiveriyor. Çünkü rakip Türkiye. Bunu biz 53 yıldır yaşadık. Ne yazık ki hâlâ yaşıyoruz. Artık buna tahammül etmek mümkün değil.



- Yıl sonuna kadar vize soruınu çözülmez.



- Biz AB sürecinde tamamen samimi olduk, AB'ye gereken desteği vermekten çekinmedik.



- Latin Amerika ülkelerinin AB ile ne alakası var? Ama vize noktasında bu avantajı kendileri için kulanıyorlar.



- Bazı Avrupa ülkelerinde terör örgütleri elebaşlarının rahatça dolaşmasını AB muktesabatının neresine yerleştiriyorsunuz?



- Hem Türkiye'yi kapıda beklet hem de terörle mücadelede Türkiye yalnız bırakılsın... Biz AB'den samimiyet bekliyoruz.



HALEP'TEN TAHLİYE OPERASYONU



Putin ile art arda görüşmeler yaptım.



Sayın Merkel ile neler yapabileceğimizi konuştuk. İnsani yardıma hazırız dediler, umarım bu yardım da gelir.



Obama ile yaptığım görüşmede Suriye ve Irak'taki gelişmeleri ele aldık. Bölgede sadece Suriye yok, Irak da var. Özellikle Telafer ve Sincar'da istenmeyen bir durum olması durumunda buranın nedenli önemli olduğu konusunu hatırlattım. Bize nasıl yardımcı olacaklarını ilettim.



Suriye'de çözüm isteniyorsa Halep'teki durumun kontrol altına alınması şarttır.



1150 sivil ve yaralı İdlib'e tahliye edildi. Ateşkes ve tahliyeyi yakından takip ediyoruz, takip edeceğiz. Gelen yaralılar ve siviller için İdlib ve Türkiye'de AFAD ve Kızılay önlem aldı. Oradaki sayı çok çok büyük.



Alternatif başka hazırlıkları da yaptık.





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