Rahatsızlanan askerler hastaneye kaldırıldı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, baş dönmesi ve kusma şikayetleri üzerine 20'yi aşkın asker, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.
İlk müdahaleleri yapılan ve serum takılan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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