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Rahatsızlanan askerler hastaneye kaldırıldı

Antalya'da rahatsızlanan 20'den fazla asker hastaneye kaldırıldı.

Rahatsızlanan askerler hastaneye kaldırıldı

Antalya'da rahatsızlanan 20'den fazla asker hastaneye kaldırıldı.

07 Nisan 2018 Cumartesi 23:40
Rahatsızlanan askerler hastaneye kaldırıldı
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, baş dönmesi ve kusma şikayetleri  üzerine 20'yi aşkın asker, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. 

İlk müdahaleleri yapılan ve serum takılan askerlerin sağlık durumunun  iyi olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaRahatsızlanan Askerler
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