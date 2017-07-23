Protestoya polis müdahalesi

ANKARA'DA başlattıkları açlık grevinin ardından tutuklanan daha sonra ise açlık grevini cezaevinde sürdüren Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek vermek isteyen gruplar bugün öğle saatlerinde Güvenpark’ta buluşmak istedi.
Ancak Kızılay çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri Güvenpark’a girmek isteyen gruplara müdahale etti.
Biber gazı ile müdahale eden polis, çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.
Polisin müdahalesi sırasında bir eylemcinin kolu kırıldı.
Kızılay çevresinde polisin müdahalesi sürüyor.
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