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Profesöre 4 çocuğa cinsel hapis

Aydın'ın Didim İlçesi’nde, 2008- 2013 yılları arasında 4 kız çocuğuna, yüzme öğretme bahanesiyle cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Söke Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan emekli profesör 84 yaşındaki H.S.K.’ye, toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Profesöre 4 çocuğa cinsel hapis

Aydın'ın Didim İlçesi’nde, 2008- 2013 yılları arasında 4 kız çocuğuna, yüzme öğretme bahanesiyle cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Söke Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan emekli profesör 84 yaşındaki H.S.K.’ye, toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi

20 Temmuz 2017 Perşembe 20:27
Profesöre 4 çocuğa cinsel hapis
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EŞİ geçen yıl yaşamını yitiren 2 çocuk babası H.S.K., iddiaya göre, yazlık evinin bulunduğu Didim’deki bir tatil sitesinde o dönemde 5-15 yaşlarındaki kız çocukları; İ.Ö., S.B., S.I.H. ve B.U.’ya 2008- 2013 yılları arasında çeşitli tarihlerde, yüzme öğretme bahanesiyle cinsel tacizde bulundu. Çocukların aileleri buluştukları bir ortamda, tacize sadece kendi çocuklarının uğramadığını öğrenince bir araya gelip, geçen yıl polise şikayette bulundu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan aslen Mersinli olan ve 1974-75 yılları arasında, Toprak ve Tarım Reformu Müşteşarlığı da yapan H.S.K., tutuklanıp Söke Cezaevi’ne konuldu. 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen H.S.K. hakkında, Söke Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Davanın duruşmasında 2 site sakini tanık olarak dinlendi. İki tanık da ifadelerinde H.S.K.’nın yüzme öğretme bahanesi ile çocukların cinsel organlarını elleyerek cinsel tacizde bulunduğunu pek çok kez gördüklerini anlattı. Tutuklu yargılanan H.S.K. ise mahkemedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, dün görülen 5’inci duruşmada kararını verip, H.S.K.’ya İ.Ö.’ye cinsel istismardan 2.5 yıl, S.B. ve S.I.H.’ye cinsel istismardan 3 yıl 1 ay 15’er gün, B.U.’ya cinsel istismardan da 10 yıl olmak üzere, toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

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Son Güncelleme: 20.07.2017 20:31
Anahtar Kelimeler:
Yüzme öğretmeAydınDidim
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