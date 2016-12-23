Profesör ve doçantlere operasyon: 38 gözaltı

ESKİŞEHİR İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma doğrultusunda kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 11 profesör, 5 doçent ve 4 yardımcı doçent ile sağlık çalışanı ve sekreterlerin de bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasında "üniversite imamları"nın da yer aldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında 5 zanlı daha aranıyor.





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