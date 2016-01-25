Profesör Işıl Berat'ın esrarengiz ölümünün sırrı çözüldü

MARMARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji-İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Işıl Berat Barlan'ın ölümünü aydınlatmaya yönelik başlatılan savcılık soruşturması, esrarengiz ölümün iç yüzünü aydınlattı. Buna göre Prof. Barlan, önce kullandığı otomobili duvara çarpmış, ardından denize atlamış ancak kısa süre sonra kıyıya çıkmış. Prof. Barlan, ikinci kez denize atlayarak canına kıymış.





Kuzguncuk'ta, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji-İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı Prof Dr. Işıl Berat Barlan'ın denizde cesedinin bulunmasının ardından başlatılan soruşturma tamamlandı.





Ölü bulunmasından sadece bir gün önce kullandığı otomobiliyle duvara çarpan profesörün, kendini öldürmüye çalıştığı, denize atlayarak intihar ettiği belirlendi. Takipsizlik kararı veren savcılık dosyayı kapadı.







"İNTİHAR AMAÇLI DENİZE ATLADI, BOĞULMA SONUCU ÖLDÜ"





Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Prof Dr. Barlan'ın ölümündeki şüphe üzerine başlatılan soruşturmada 9 ay sonra takipsizlik kararı verildi. 14 Nisan 2015 tarihinde gerçekleşen olayın takipsizlik kararında olay 'İntihar' olarak kayıtlara geçti. 57 yaşındaki Barlan'ın ölümüne ilişkin verilen takipsizlik kararında, Barlan'ın denizde ölü bulunmasına ilişkin gerekli soruşturmanın ayrıntılı bir şekilde yapıldığı belirtildi. Kararda, CD inceleme tutanağı, tanık beyanları ve tüm dosya kapsamına göre Barlan'ın intihar amaçlı olarak denize atladığı kaydedilerek, Adli Tıp Kurumu raporuna göre Barlan'ın suda boğulma sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.





Yine aynı rapora göre Prof Dr. Barlan'a herhangi bir cinsel saldırı bulgusuna rastlanılmadığı, vücudunda darp ve cebir izi olmadığı ifade edilen takipsizlik kararında Barlan'ın intihar etmesi eylemine teşvikte bulunan herhangi bir kişinin de bulunmadığının anlaşıldığı kaydedildi. Savcılık Barlan'ın ölümünün 'intihar' olduğuna karar vererek soruşturmada takipsizlik kararı verdi.





GÜVENLİK KAMERALARI KAYITTAYDI





Geçtiğimiz Nisan ayında Kuzguncuk'ta, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji-İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı Prof Dr. Işıl Berat Barlan'ın denizde cesedi bulunmuş, bir gün önce otomobiliyle duvara çarptıktan sonra kaza yerinden ayrılan, esrarengiz şekilde ortadan kaybolan Barlan'ın ölümü güvenlik kameralarına yansımıştı.



