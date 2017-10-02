Portakal bahçesinde intihar etti

OLAY, merkez Akdeniz İlçesi'ne bağlı Yeşilçimen Mahallesi 4004 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Koçak bilinmeyen bir nedenle oğlu ile tartıştıktan sonra evden çıktı. Bu sırada evlerinin yanında bulunan portakal bahçesine giden Koçak, beraberinde götürdüğü iple kendini bir ağaca astı. Koçak'ın ağaçtaki cansız bedenini gören komşuları durumu ailesine ve polise bildirdi. Sinir krizi geçiren Koçak'ın yakınları çevrede bulunanlar tarafından sakinleştirmeye çalışıldı. Koçak'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.