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Portakal bahçesinde intihar etti

Mersin'de evinin yanındaki portakal bahçesine giden 58 yaşındaki Ahmet Koçak, kendini ağaca asarak yaşamına son verdi

Portakal bahçesinde intihar etti

Mersin'de evinin yanındaki portakal bahçesine giden 58 yaşındaki Ahmet Koçak, kendini ağaca asarak yaşamına son verdi

02 Ekim 2017 Pazartesi 15:24
Portakal bahçesinde intihar etti
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OLAY, merkez Akdeniz İlçesi'ne bağlı Yeşilçimen Mahallesi 4004 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Koçak bilinmeyen bir nedenle oğlu ile tartıştıktan sonra evden çıktı. Bu sırada evlerinin yanında bulunan portakal bahçesine giden Koçak, beraberinde götürdüğü iple kendini bir ağaca astı. Koçak'ın ağaçtaki cansız bedenini gören komşuları durumu ailesine ve polise bildirdi.  Sinir krizi geçiren Koçak'ın yakınları çevrede bulunanlar tarafından sakinleştirmeye çalışıldı. Koçak'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
MersinPortakal BahçesiAhmet Koçak
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