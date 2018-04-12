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Pompalı tüfekle minareye çıktı: Vatandaşlara ateş açtı

Bursa'da bir kişi, pompalı tüfekle caminin minaresine çıktı. Vatandaşlara doğru ateş açan ve minareden cesedinin çıkacağını iddia eden şahsı resmi polislerin ikna çabaları sürüyor

Pompalı tüfekle minareye çıktı: Vatandaşlara ateş açtı

Bursa'da bir kişi, pompalı tüfekle caminin minaresine çıktı. Vatandaşlara doğru ateş açan ve minareden cesedinin çıkacağını iddia eden şahsı resmi polislerin ikna çabaları sürüyor

12 Nisan 2018 Perşembe 20:32
Pompalı tüfekle minareye çıktı: Vatandaşlara ateş açtı
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OLAY, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi Küba Cami'nde meydana geldi. Borcu yüzünden tutuklama kararı olduğunu ve cezaevine girmek istemediğini öne süren Murat Tahsin K., pompalı tüfekle caminin minaresine çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri çevrede geriş güvenlik önlemleri aldı. Kendisini minareden kimsenin indiremeyeceğini ifade eden Murat Tahsin K., "Çocuklarımın annesi yok, yakında babaları da olmayacak. Buradan benim cesedim çıkacak" diye bağırmaya başladı. 

Komşuları şahsın ruh sağlığının yerinde olmadığını iddia ederken, minarede eylemini sürdüren Murat Tahsin K. bir kez tüfekle vatandaşlara doğru ateş açtı. Minaredeki eylemci olay yerine özel harekat polisinin gelmesini istedi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün özel ekiplerinin şahısla müzakere için bölgeye sevk edildiği öğrenildi.  

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Anahtar Kelimeler:
PompalıTüfek
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