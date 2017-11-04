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Pompalı tüfekle kahveyi taradı: 2 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Pompalı tüfekle kahveyi taradı: 2 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

04 Kasım 2017 Cumartesi 18:24
Pompalı tüfekle kahveyi taradı: 2 yaralı
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TUZCUMURAT Mahallesi Eski Bayram Yeri Caddesi'nde pompalı tüfek ile kahvehanede bulunan şahıslara ateş açıldı. Henüz kimliği belirlenemeyen iki kişi kolundan ve göğsünden yaralandı. Silahlı saldırgan ateş açtığı pompalı tüfeği yakındaki bir parkın içine atarak kayıplara karıştı. Olayda yaralanan şahıslar 112 ambulansı ile hastaneye sevk edildi. Saldırganın yakalanmasına çalışılıyor.

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BalıkesirEdremitPompalı TüfekKahve
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