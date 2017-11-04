Pompalı tüfekle kahveyi taradı: 2 yaralı

TUZCUMURAT Mahallesi Eski Bayram Yeri Caddesi'nde pompalı tüfek ile kahvehanede bulunan şahıslara ateş açıldı. Henüz kimliği belirlenemeyen iki kişi kolundan ve göğsünden yaralandı. Silahlı saldırgan ateş açtığı pompalı tüfeği yakındaki bir parkın içine atarak kayıplara karıştı. Olayda yaralanan şahıslar 112 ambulansı ile hastaneye sevk edildi. Saldırganın yakalanmasına çalışılıyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.