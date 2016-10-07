Polisten ‘Polat Alemdar’ operasyonu

Kaçak sigara satışını engellemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 iş yerinde yapılan aramada 2 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca, 4 işyerine ede işlem yapıldı. Ele geçirilen kaçak sigaraların bazılarının üzerinde Kurtlar Vadisi dizisinin ünlü karakteri Polat Alemdar’ın fotoğrafının bulunması dikkat çekti.
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