Polisten kaçan motosikletli genç kazada hayatını kaybetti

KAZA, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polisin şüphe üzerine durdurup arama yapmak istediği Emrah Ü., polisin dur ihtarına uymayarak motosikleti ile kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü Emrah Ü., kovalamaca sırasında motosikletini devirdi ve kazada ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Emrah Ü. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.