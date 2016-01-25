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Polisten insanlık dersi

Adana'da polis, korsan gösteri sırasında kendisine molotof, el yapımı bomba ve havai fişek atan grubun arasından bir PKK yandaşını vurduktan sonra hastaneye götürdü

Polisten insanlık dersi

Adana'da polis, korsan gösteri sırasında kendisine molotof, el yapımı bomba ve havai fişek atan grubun arasından bir PKK yandaşını vurduktan sonra hastaneye götürdü

25 Ocak 2016 Pazartesi 11:15
Polisten insanlık dersi
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EDİNİLEN bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Bölücü terör örgütü PKK yandaşları, Barbaros Mahallesi'nde yol kapatıp ateş yaktı. Polis, PKK yandaşlarının korsan gösteri yaptığı ihbarını alarak olay yerine gitti. Polisin 'dağılın' uyarısına karşılık PKK yandaşları polise molotof, el yapımı bomba, havai fişek, silah ve taşla saldırdı. Bunun üzerine polis, önce biber gazı ve tazyikli su ile PKK yandaşlarını dağıtmaya çalıştı. Ancak PKK yandaşları polise el yapımı bomba atmaya devam edince polis gruba ateş etti. Bu sırada 16 yaşındaki A.Y. bacağından yaralandı. Yaklaşık 30 kişilik grup arkadaşlarını da bırakıp olay yerinden kaçarken, polis yaralı şahsı olay yerinden çıkartarak güvenli bölgeye gelen ambulansa kadar götürdü. Bu arada, polis A.Y'ye ilk müdahalesini de yaptı. Daha sonra polis A.Y'yi ambulansla Adana Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis, PKK yandaşının ailesi gelinceye kadar da yanında bekledi. A.Y., bir süre sonra hastanede ameliyata alındı. Ameliyattan çıkan A.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, erken müdahale sayesinde engelli olmaktan kurtulduğu öğrenildi.
31 MOLOTOF BOMBASI ELE GEÇİRİLDİ
Bu arada polis, Yüreğir ilçesine bağlı Dedekorkut Mahallesi'nde de bir evde PKK yandaşlarının korsan gösteri sırasında polise atmak için molotof bombası hazırladığı bilgisini aldı. Bunun üzerine Terörle Mücadele ekipleri eve baskın düzenledi. Baskını önceden fark eden 10 kişilik grup kaçarken, polis bir kişiyi yakaladı. Polis, evde yaptığı aramada 31 molotof bombası, 2 bidon benzin, bir eldiven ele geçirdi. Polis malzemelere el koyup imha ederken, zanlı ise yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. 

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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:55
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Polisten Insanlık DersiAdanaPolisKorsan Gösteri
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