Polisten insanlık dersi

EDİNİLEN bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Bölücü terör örgütü PKK yandaşları, Barbaros Mahallesi'nde yol kapatıp ateş yaktı. Polis, PKK yandaşlarının korsan gösteri yaptığı ihbarını alarak olay yerine gitti. Polisin 'dağılın' uyarısına karşılık PKK yandaşları polise molotof, el yapımı bomba, havai fişek, silah ve taşla saldırdı. Bunun üzerine polis, önce biber gazı ve tazyikli su ile PKK yandaşlarını dağıtmaya çalıştı. Ancak PKK yandaşları polise el yapımı bomba atmaya devam edince polis gruba ateş etti. Bu sırada 16 yaşındaki A.Y. bacağından yaralandı. Yaklaşık 30 kişilik grup arkadaşlarını da bırakıp olay yerinden kaçarken, polis yaralı şahsı olay yerinden çıkartarak güvenli bölgeye gelen ambulansa kadar götürdü. Bu arada, polis A.Y'ye ilk müdahalesini de yaptı. Daha sonra polis A.Y'yi ambulansla Adana Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis, PKK yandaşının ailesi gelinceye kadar da yanında bekledi. A.Y., bir süre sonra hastanede ameliyata alındı. Ameliyattan çıkan A.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, erken müdahale sayesinde engelli olmaktan kurtulduğu öğrenildi.

31 MOLOTOF BOMBASI ELE GEÇİRİLDİ