Polisten eskort sitesi operasyonu

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri internette eskort sitesi kurarak fuhuşa aracılık ettiği ileri sürülen 2 kişiyi gözaltına aldı. Eskort sitesinden müşteri temin eden 13 kadına ise 22 bin 880 lira para cezası kesildiği belirtildi

DENİZ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, internette eskort sitelerine yönelik geçen salı günü operasyon yaptı. Eskort sitesi kuran ve fuhuşa aracılık ettiği belirlenen A.K.B. ile apart sahibi N.Ç. ile site üzerinden buldukları müşterilerle fuhuş yaptığı belirlenen 13 kadın yakalandı. İfadeleri alındıktan sonra A.K.B. ile apart sahibi N.Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Eskort sitesi üzerinden müşteri bularak fuhuş yaptığı belirlenen 13 kadına ise toplam 22 bin 880 lira para cezası kesildi. Kadınlar emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

