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Polisten eğlence merkezlerine şok baskın

Malatya’da 150’ye yakın polisin katıldığı asayiş operasyonunda eğlence merkezlerine şok baskınlar düzenlendi

Polisten eğlence merkezlerine şok baskın

Malatya’da 150’ye yakın polisin katıldığı asayiş operasyonunda eğlence merkezlerine şok baskınlar düzenlendi

08 Ekim 2017 Pazar 09:29
Polisten eğlence merkezlerine şok baskın
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MALATYA Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Asayiş Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Çevik Kuvvet ile Yunus ekiplerinin katılımıyla eğlence merkezlerinin bulunduğu Cezmi Kartay Caddesi’ne eş zamanlı operasyon düzenlendi.
150’ye yakın polisin katılımı ile gerçekleşen operasyonlarda eğlence merkezleri ile bazı dernek ve lokallere yapılan şok baskında her yer didik didik arandı. Operasyon sırasında caddenin giriş ve çıkışları da kontrol altına alınırken narkotik köpeği ‘Einstein’ da aramalara katıldı. Eğlence merkezlerinin bulunduğu iş hanında narkotik köpeğinin tepki verdiği alanlarda detaylı arama yapan polis ekipleri bir miktar toz esrar ile uyuşturucu hap ele geçirdi.
Baskın sırasında camdan binanın boşluğuna atıldığı tahmin edilen 2 adet av tüfeği de polis ekipleri tarafından bulunurken operasyonda toplam 7 şahıs gözaltına alındı. Operasyon sırasında drone ile de caddenin arka ve yan sokakları kontrol altına alındı.
Bu arada operasyon sırasında cadde üzerinde yaşanan bir bıçaklı kavgaya da polis ekipleri anında müdahale ederek şüphelileri gözaltına aldı. 

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Malatya Emniyet MüdürlüğüMalatya
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