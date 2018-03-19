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Polisten 639 milyonluk dev vurgun!

Şırnak’ta, Maliye Bakanlığı’nca Beytüşşebap Mal Müdürlüğü’ne gönderilen 639 milyon lirayı, yasalara aykırı olarak Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürlüğü adına açılan başka hesaba aktarırken, banka görevlisinin şüphelenmesi üzerine kaçan polis memuru Selahattin D., bugün yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin verdiği bilgiler üzerine Beytüşşebap’ta bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi

Polisten 639 milyonluk dev vurgun!

Şırnak’ta, Maliye Bakanlığı’nca Beytüşşebap Mal Müdürlüğü’ne gönderilen 639 milyon lirayı, yasalara aykırı olarak Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürlüğü adına açılan başka hesaba aktarırken, banka görevlisinin şüphelenmesi üzerine kaçan polis memuru Selahattin D., bugün yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin verdiği bilgiler üzerine Beytüşşebap’ta bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi

19 Mart 2018 Pazartesi 19:44
Polisten 639 milyonluk dev vurgun!
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BEYTÜŞŞEBAP İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevliyken terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan ve daha sonra iade edilen polis memuru Selahattin D., Maliye Bakanlığı’nca Beytüşşebap Mal Müdürlüğü adına gönderilen 639 milyon lirayı, herhangi bir izin almadan yasalara aykırı olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü adına açılan başka bir hesaba aktardı.
Emniyette mutemet olarak görev yapan Selahattin D., parayı almak için Şırnak merkezdeki banka şubesine gitti. Banka memuru, bu miktardaki paranın 17 bin nüfuslu Beytüşşebap için ödenek olarak ayrılmasından şüphelendi. İşlem hemen durdurularak Beytüşşebap Emniyet Müdürü’ne haber verildi. Selahattin D., bu sırada kaçtı.
 
GÖZALTINA ALINDI
 
Daha önce 7 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen polis memuru Selahattin D., Şırnak Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Selahattin D.’nin verdiği ilk bilgilerle Beytüşşebap’ta bir kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.
 
Maliye ve İçişleri Bakanlığı müfettişleri ile uzmanlarından oluşan 4 kişilik denetim ekibi, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında inceleme ve araştırmalarını sürdürüyor. Ayrıca Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.
 

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Maliyeşırnak
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