'Polislere acıyacak değiliz' tweeti atan uzman görevden alındı

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI
Edirne Valiliği, Serkan Özgücü'nün görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, şöyle dedi:
"İstanbul'da Çevik Kuvvet Polislerine yönelik bombalı saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınarak çıkarıldığı adli makamlar tarafından adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı kararı ile serbest bırakılan; KOSGEB te KOBİ uzmanı olarak çalışan S.Ö., KOSGEB Başkanlık makamı tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılmıştır."
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