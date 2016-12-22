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'Polislere acıyacak değiliz' tweeti atan uzman görevden alındı

Edirne'de KOSGEB Şubesi'nde uzman 30 yaşındaki Serkan Özgücü, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısından sonra Twitter'daki sayfasından 'Polislere acıyacak değiliz' paylaşımında bulunduğu için gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasının ardından bugün görevinden uzaklaştırıldı

'Polislere acıyacak değiliz' tweeti atan uzman görevden alındı

Edirne'de KOSGEB Şubesi'nde uzman 30 yaşındaki Serkan Özgücü, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısından sonra Twitter'daki sayfasından 'Polislere acıyacak değiliz' paylaşımında bulunduğu için gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasının ardından bugün görevinden uzaklaştırıldı

22 Aralık 2016 Perşembe 13:37
'Polislere acıyacak değiliz' tweeti atan uzman görevden alındı
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KOSGEB Edirne Şubesi'nde uzman olarak çalışan Serkan Özgücü, İstanbul'da 38'i'si polis 44 kişinin şehit olduğu terör saldırısı ardından 'Serkan Edir' adıyla kullandığı Twitter hesabında, 'Polislere acıyacak değiliz. Hele Çevik Kuvvetse para karşılığı düzenin bekçiliğini yapıyorlarsa başlarına bir şey gelince ağlamayacaklar' diye yazdı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yazının tespit edilmesi ardından mahkeme kararıyla Serkan Özgücü'nün evine Terörle Mücadele Şubesi ve Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerince baskın düzenlendi. Özgücü, 'Terör propagandası yapmak, suçu ve suçluyu övmek' suçlamasıyla gözaltına alındı ve polisteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme Özgücü'yü adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.
GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI 
Edirne Valiliği, Serkan Özgücü'nün görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, şöyle dedi:
"İstanbul'da Çevik Kuvvet Polislerine yönelik bombalı saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınarak çıkarıldığı adli makamlar tarafından adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı kararı ile serbest bırakılan; KOSGEB te KOBİ uzmanı olarak çalışan S.Ö., KOSGEB Başkanlık makamı tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılmıştır."

 
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