Polisinden büyük esrar operasyonu

ÖDEMİŞ İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Ekipler bu kapsamda, uyuşturucu-uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik ihbarı değerlendirerek operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar neticesinde, Ş.K. (37) isimli şahsın Umurbey Mahallesi’ndeki ikametinde yapılan aramada 90 gram esrar maddesi, U.T. (36) isimli şahsın Hürriyet Mahallesi’ndeki ikametinde yapılan aramada ise 30 gram esrar maddesi elde edildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şahısların uyuşturucu maddelerini dikim ve imal ettikleri tespit etti. Gölcük Mahallesi mevkiinde bulunan F.K. (64) isimli şahsa ait bahçe evinde yapılan aramalarda da, bin 442 kök Hint keneviri bitkisi, 71 kilograma yakın esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ile 1 adet av tüfeği yakalandı.

Her üç şahısta işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından adli makamlara sevk edildi. Sanıklardan Ş.K. ve U.T.'nin tutuklandığı bildirildi.