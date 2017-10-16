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Polisi görünce aileyi rehin aldı

Gaziantep'te, cezaevi firarisi 35 yaşındaki Mesut Ö., hırsızlık operasyonu hazırlığındaki polislerin kendisini yakalayacağını düşünerek mahalle arasında girdiği evde bulunan 2'si çocuk 4 kişilik aileyi tabancayla rehin aldı

Polisi görünce aileyi rehin aldı

Gaziantep'te, cezaevi firarisi 35 yaşındaki Mesut Ö., hırsızlık operasyonu hazırlığındaki polislerin kendisini yakalayacağını düşünerek mahalle arasında girdiği evde bulunan 2'si çocuk 4 kişilik aileyi tabancayla rehin aldı

16 Ekim 2017 Pazartesi 07:45
Polisi görünce aileyi rehin aldı
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OLAY, akşam saatlerinde Gümüştekin Mahallesi'nde meydana geldi. Cinayetten hüküm giyen ve 1 yıl önce izinli olarak ayrıldığı yarı açık cezaevine dönmeyen Mesut Ö., hırsızlık operasyonu yapmak için hazırlık yapan polisleri görünce kendisini yakalayacaklarını sanıp ara sokaktaki iki katlı evin zemin katındaki daireye girdi. Mesut Ö., yanında bulundurduğu tabancayla evde bulunan 2'si çocuk 4 kişilik T. ailesini rehin aldı. Mesut Ö., ailenin korkup ağlayan iki çocuğu ile anne ve babasını bir süre sonra serbest bıraktı. Rehin tutulan aile bireyleri ise, olayın şokunu uzun üzerinden atamadı.
 
Ailenin durumu anlattığı çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı olay yerinde bu kez başına tabanca dayayan Mesut Ö., kimseyi eve yaklaştırmadı. Mesut Ö.'nün tabancayla kendisini öldüreceğini söylemesi üzerine özel harekat polisleri ile psikologdan yardım istendi. Olay yerine gelen psikologun görüştüğü Mesut Ö., 3 saatin sonunda ikna olup polise teslim oldu. Mesut Ö., evden dışarı çıkarılırken mahalleli tarafından linç edilmek istendi.
 
POLİS HAVAYA  ATEŞ AÇTI 
Kalabalığı sakinleştirmekte güçlük çeken polis, havaya uyarı ateşi açıp Mesut Ö.'yü bölgeden uzaklaştırdı. Geçen yıl yarı açık cezaevinden izinli olarak ayrıldıktan sonra firar eden Mesut Ö., hastanedeki sağlık kontrolünün ardından ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
GaziantepCezaevi FirarisiHırsızlık Operasyonu
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