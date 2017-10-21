Polisi gördü, cama çarptı, paralar saçıldı

POLİSTEN kaçmak için tekrar markete girmeye çalışan gaspçı bu defa marketin camına çarpıp yere düştü. Paralar etrafa savrulurken bıçaklı gaspçı polis tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, dün gece saat 22.00 sularında Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Devrim Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine gitmekte olan 16 yaşındaki bir çocuk, elinde bıçaklı maskeli bir kişinin markete girdiğini görünce, duruma polise bildirdi. Başında maske olan ve elinde ekmek bıçağı bulunan Yusuf B. (26), kasiyerden yaklaşık 15 bin TL’yi bıçakla gasp edip kaçmak istedi. Gaspçı, marketin çıkışında karşısında Asayiş Şube Müdürlüğü resmi ekipleri görünce ne yapacağını şaşırıp, marketin içine kaçmaya çalıştı. Gaspçı, marketin camına çarpınca, gasp ettiği paralar ve elindeki bıçak etrafa saçıldı. Suçüstü yakalanan gaspçıya kelepçe takıldı.

Olay yerine takviye ekiplerinin gelmesiyle, inceleme yapıldı. Suçüstü yakalanan gaspçı Yusuf B., gözaltına alınarak Çınar Polis Karakoluna götürüldü.