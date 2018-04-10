Polisi arayıp 'intihar edeceğiz' dedi! Sonrası korkunç...

OLAY, 03.00 sıralarında Seydişehir ilçesine bağlı Seyitharun Mahallesi Uludağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adil Yüce (55) iddiaya göre polisi arayarak bir süredir arkadaşlık ettiği Emre M. ile birlikte intihar edeceklerini ihbar etti. Bir süre sonra evden gelen silah sesini duyan vatandaşlar da polise haber verdi. Adrese sevk edilen polis ekipleri, kapının açılmaması üzerine itfaiyeden yardım istedi. İtfaiyenin yardımıyla kapı kırılarak içeriye girildiğinde Adil Yüce ölü olarak, Emre M. ise çenesinden vurulmuş yaralı halde bulundu.
Çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Emre M. ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Evde inceleme yapan polis ekipleri, Adil Yüce’nin yanı başında av tüfeği buldu. Yapılan ilk incelemede Adil Yüce’nin Emre M.’yi vurduktan sonra intihar ettiği tahmin ediliyor. Evdeki incelemelerin ardından Adil Yüce’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Seydişehir devlet hastanesine kaldırıldı.
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