Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Apple, Kavisli iPhone İçin Çalışmaya Başladı
Apple, Kavisli iPhone İçin Çalışmaya...
Sabah Kahvaltısını Poğaçayla Yapanlar Dikkat!
Sabah Kahvaltısını Poğaçayla Yapanlar Dikkat!...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 5 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni yasa ile artık telefon kutusundan salatalık çıkmayacak!
Yeni yasa ile artık telefon...

Polise büyük şok! Köye eroin imalathanesi kurmuşlar

Van Muradiye ilçesi Doğangün köyüne düzenlen operasyonda 120 kilo 305 gram eroin, 218 kilo 840 gram likit halde eroin maddesi, 192 kilo 40 gram asit anhidrid maddesi ile 22 kilo 640 gram toz soda ele geçirdi

Polise büyük şok! Köye eroin imalathanesi kurmuşlar

Van Muradiye ilçesi Doğangün köyüne düzenlen operasyonda 120 kilo 305 gram eroin, 218 kilo 840 gram likit halde eroin maddesi, 192 kilo 40 gram asit anhidrid maddesi ile 22 kilo 640 gram toz soda ele geçirdi

05 Nisan 2018 Perşembe 09:43
Polise büyük şok! Köye eroin imalathanesi kurmuşlar
banner404

VAN'IN Muradiye ilçesinde eroin imalathanesine polis ekipleri tarafından düzenlen operasyonda 120 kilo 305 gram eroin, 218 kilo 840 gram likit halde eroin maddesi, 192 kilo 40 gram asit anhidrid maddesi ile 22 kilo 640 gram toz soda ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

KÖY EROİN İMALATHANESİ ÇIKTI
 Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı faaliyetlerinin engellenmesine yönelik İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerinin müşterek planlı çalışmaları kapsamında Muradiye ilçesi Doğangün köyünde uyuşturucu madde imalathanesi bulunduğu tespit edildi. Adı geçen köyde özel harekat polisi destekli biri eroin imalathanesi olmak üzere 3 ayrı adreste yapılan operasyonda; 3 adet sanayi tipi ocak ve 3 adet büyük tüp, 1 adet dijital terazi, çuvallar içerisinde 113 paket halinde 120 kilo 305 gram eroin maddesi, 3 adet kazan içerisinde 218 kilo 840 gram likit halde eroin maddesi, 7 bidon içerisinde 192 kilo 40 gram asit anhidrid maddesi, 2 torba halinde 22 kilo 640 gram toz soda, 2 adet filtreli yüz maskesi, 1 adet A-K 47 marka piyade tüfeği ile iki adet şarjörü, 45 adet dolu fişek ele geçirildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Bahse konu yerin eroin imalathanesi olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili çok yönlü soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Van polisi 3 ay içerisinde toplam 1.5 tonun üzerinde eroin maddesi ele geçirdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
VanMuradiyeKöyEroinImalathane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Can pazarı! Korkutan yangında çocuklar mahsur kaldı
Can pazarı! Korkutan yangında çocuklar mahsur kaldı
Temizlik görevlisinden hayat kurtaran müdahale
Temizlik görevlisinden hayat kurtaran müdahale
Çığlıklar içinde 35 dakikalık yolculuk! Ön cam patladı, tekne su aldı
Çığlıklar içinde 35 dakikalık yolculuk! Ön cam patladı, tekne su aldı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim