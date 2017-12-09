Polis yatak odasında hint keneviri bahçesi buldu

SANCAKTEPE İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen E.K isimli şüphelinin Sancaktepe Atatürk Mahallesi Gürsel Sokak içerisinde bulunan evine baskın düzenledi. Baskın sırasında şüpheli E.K. üzerinde bulunan 12.7 gram skank ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Eve içerisinde araştırma yapan ekipler, şüphelinin yatak odasını hint keneviri fidesi için uygun ortam oluşturduğu ve saksılarda yetiştirdiğini görünce şaşkına döndü. Ev içerisinde arama yapan ekipler özel düzeneklerle küçük saksılarda yetiştirilen hint kenevirlerinin yanı sıra 125 adet extacy hap, 4 litre uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal madde, 830 gram skunk, 4 rulo alüminyum folyo, 60 adet paketlemeye hazır poşet ele geçirildi. Polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

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