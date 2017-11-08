Polis vuran gasp çetesini kasktaki yazı ele verdi

ÜMRANİYE'DE geçtiğimiz Çarşamba akşamı silahlı 4 kişi bir markete girdi. Silahlarını kasiyerlere doğrultan şüpheliler kasayı başaltmak isterken, içerideki polis memuru Salih A. durumu fark etti. Markette alışveriş yapan Salih A. izinli olmasına karşın duruma müdahale etti. Çıkan çatışmada polis memuru yaralanırken, gaspçılar marketten aldıkları para, ve içkileri bırakarak kaçtı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Gasp Masası dedektifleri, şüphelilerin başka olaylarada karıştıklarını tespit etti. Görünürde şüphelileriden birinin kask taktığı belirlendi. O kasktaki 'COX' etiketi Polisin dikkatini çekti. Ekipler kasktan yola çıkarak şüpheliyi belirledi. Önce kaskı takan K.Y. daha sonra ise çete üyesi 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.