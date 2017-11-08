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Polis vuran gasp çetesini kasktaki yazı ele verdi

İstanbul’da, girdikleri bir marketi soymaya çalışırken izinli gününde kendilerini engellemeye çalışan polisi yaralayarak kaçan gasp çetesi yakalandı. 4 üyesi yakalayıp gözaltına alınan çeteye polis çetenin soygun girişiminde kullandığı motosiklet kaskındaki yazıdan ulaştı

Polis vuran gasp çetesini kasktaki yazı ele verdi

İstanbul’da, girdikleri bir marketi soymaya çalışırken izinli gününde kendilerini engellemeye çalışan polisi yaralayarak kaçan gasp çetesi yakalandı. 4 üyesi yakalayıp gözaltına alınan çeteye polis çetenin soygun girişiminde kullandığı motosiklet kaskındaki yazıdan ulaştı

08 Kasım 2017 Çarşamba 15:23
Polis vuran gasp çetesini kasktaki yazı ele verdi
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ÜMRANİYE'DE geçtiğimiz Çarşamba akşamı silahlı 4 kişi bir markete girdi. Silahlarını kasiyerlere doğrultan şüpheliler kasayı başaltmak isterken, içerideki  polis memuru Salih A. durumu fark etti. Markette alışveriş yapan Salih A. izinli olmasına karşın duruma müdahale etti. Çıkan çatışmada polis memuru yaralanırken, gaspçılar marketten aldıkları para, ve içkileri bırakarak kaçtı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Gasp Masası dedektifleri, şüphelilerin başka olaylarada karıştıklarını tespit etti. Görünürde şüphelileriden birinin kask taktığı belirlendi. O kasktaki 'COX' etiketi Polisin dikkatini çekti. Ekipler kasktan yola çıkarak şüpheliyi belirledi. Önce kaskı takan K.Y. daha sonra ise çete üyesi 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 

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